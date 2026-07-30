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Во Львове и Ивано-Франковске прогремели взрывы

Во Львове и Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Львов и Ивано-Франковск на Украине, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги на большей части территории страны.

«Во Львове слышны взрывы… Также взрывы были слышны в Ивано-Франковске», — говорится в сообщениях в Telegram-канале «Общественного».

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит сейчас практически на всей территории Украины, за исключением части Николаевской и Одесской областей.

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