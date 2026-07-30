Турагент рассказал о новой схеме мошенничества с бронированием отдыха в Турции

Число случаев мошенничества при бронировании отдыха в Турции растёт, при этом злоумышленники всё чаще используют алгоритмы социальных сетей для поиска потенциальных жертв, рассказал турагент в Анталье Доган Гюнеш.
Как он отметил в беседе с РИА Новости, мошенники создают поддельные сайты отелей и страницы якобы туристических агентств, предлагая отдых по ценам значительно ниже рыночных.
Они также используют сообщения о «последних свободных номерах» или «акции только сегодня», чтобы подтолкнуть клиентов к быстрой оплате.
После перевода денег туристы выясняют, что бронирование не было оформлено или указанного объекта размещения вовсе не существует, отметил Гюнеш.
Ранее турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю заявил, что туристам в Турции перед заказом в кафе и ресторанах следует проверять наличие цен в меню и по возможности фотографировать его, чтобы избежать необоснованно завышенных счетов.