Турагент рассказал о новой схеме мошенничества с бронированием отдыха в Турции

Ранее турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю заявил, что туристам в Турции перед заказом в кафе и ресторанах следует проверять наличие цен в меню и по возможности фотографировать его, чтобы избежать необоснованно завышенных счетов.