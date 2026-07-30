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В Японском море прошел этап российско-индонезийских военно-морских учений

В Японском море прошел этап российско-индонезийских учений «Орруда-2026».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Японском море корабли ВМФ России и ВМС Индонезии провели этап совместного военно-морского учения «Орруда-2026», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

«В Японском море состоялось второе совместное военно-морское учение кораблей ВМФ России и ВМС Республики Индонезия — “Орруда-2026”. От российской стороны в учении участвовал корвет “Совершенный” Тихоокеанского флота, а от индонезийской стороны фрегат “Густи Нгурах Рай”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе отработки задач в первый день учений экипажи кораблей провели маневрирование и тренировку по связи с использованием различных видов сигнализации. «Затем экипажи кораблей двух стран провели досмотровые действия подозрительных судов, блокирование и освобождение условно захваченного “террористами” судна силами подразделений антитеррористической деятельности кораблей», — говорится в сообщении.

Далее экипажи кораблей двух дружественных стран провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам (БЭК) и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с проведением стрельб из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия. После завершения стрельб были проведены тренировки по поиску, спасению и эвакуации «раненых» на воде.

«На завершающем этапе учения экипажи кораблей отразили условные атаки средств воздушного нападения с поиском воздушной цели и условным применением по ней корабельных средств противовоздушной обороны», — следует из сообщения.

В пресс-службе подчеркнули, что во второй день учения состоялась церемония прощания между кораблями. Корвет «Совершенный» и фрегат «Густи Нгурах Рай» разошлись курсами, передавая флажковыми сигналами комбинацию «Желаем вам счастливого плавания».

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