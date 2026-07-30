В Ливане банкира Сахнави объявили в розыск после его ужина с Нетаньяху

Предпринимателя подозревают в сотрудничестве с Израилем и нарушении закона о бойкоте этой страны. Соответствующий документ действует в Ливане с 1955 года. Согласно закону, физическим и юридическим лицам нельзя напрямую или опосредовано заключать соглашения и осуществлять любые торговые, финансовые и иные операции с израильскими властями, гражданами или организациями.