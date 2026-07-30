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В Ливане банкира Сахнави объявили в розыск после его ужина с Нетаньяху

В Ливане банкира Антуана Сахнави, который поужинал с Биньямином Нетаньяху, объявили в розыск по подозрению в сотрудничестве с Израилем.

Источник: Аргументы и факты

Генеральная прокуратура Ливана объявила в розыск местного банкира Антуана Сахнави, который перед этим поужинал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщило национальное агентство NNA.

Предпринимателя подозревают в сотрудничестве с Израилем и нарушении закона о бойкоте этой страны. Соответствующий документ действует в Ливане с 1955 года. Согласно закону, физическим и юридическим лицам нельзя напрямую или опосредовано заключать соглашения и осуществлять любые торговые, финансовые и иные операции с израильскими властями, гражданами или организациями.

Нарушение запрета грозит заключением на срок до десяти лет. Генпрокурор Ливана Ахмед Рами, информируя о начале розыска, отметил, что экспертиза подтвердила подлинность фотографии, на которой Сахнави сидит за одним столом с Нетаньяху. Глава ведомства уточнил, что снимок не содержит следов редактирования или применения искусственного интеллекта.

Напомним, в середине июля Турция объявила в международный розыск Биньямина Нетаньяху в рамках расследования, касающегося гуманитарной флотилии «Сумуд». Ордер на арест премьер-министра Израиля выдал 11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам. В расследовании против главы правительства фигурируют ещё 34 израильских высокопоставленных чиновника.

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