В Ливане банкира Сахнави объявили в розыск после его ужина с Нетаньяху

Генеральная прокуратура Ливана объявила в розыск местного банкира Антуана Сахнави, который перед этим поужинал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщило национальное агентство NNA.
Предпринимателя подозревают в сотрудничестве с Израилем и нарушении закона о бойкоте этой страны. Соответствующий документ действует в Ливане с 1955 года. Согласно закону, физическим и юридическим лицам нельзя напрямую или опосредовано заключать соглашения и осуществлять любые торговые, финансовые и иные операции с израильскими властями, гражданами или организациями.
Нарушение запрета грозит заключением на срок до десяти лет. Генпрокурор Ливана Ахмед Рами, информируя о начале розыска, отметил, что экспертиза подтвердила подлинность фотографии, на которой Сахнави сидит за одним столом с Нетаньяху. Глава ведомства уточнил, что снимок не содержит следов редактирования или применения искусственного интеллекта.
Напомним, в середине июля Турция объявила в международный розыск Биньямина Нетаньяху в рамках расследования, касающегося гуманитарной флотилии «Сумуд». Ордер на арест премьер-министра Израиля выдал 11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам. В расследовании против главы правительства фигурируют ещё 34 израильских высокопоставленных чиновника.