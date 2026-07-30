Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больницы и клиники Британии перестали брать кровь на анализы из-за жары

Британские клиники и медучреждения вынуждены отменять анализы крови из-за летней жары. Причиной стали ограничения на использование кондиционеров, введенные как часть политики достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов. Об этом сообщает The Telegraph.

Британские клиники и медучреждения вынуждены отменять анализы крови из-за летней жары. Причиной стали ограничения на использование кондиционеров, введенные как часть политики достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов. Об этом сообщает The Telegraph.

Из-за высоких температур в Англии температура в медучреждениях поднималась выше 25 градусов. При таких условиях портятся как реагенты, так и образцы крови. Из-за этого клиники отменяют приемы и перенаправляют пациентов в другие учреждения. Проблема коснулась клиник в Телфорде, Бенфлите, Ньюмаркете, Портсмуте и других населенных пунктах.

Согласно действующему стандарту NHS Net Zero Building, который разработан, чтобы снизить выбросы, использование кондиционеров рекомендуется сводить к минимуму и отдавать приоритет естественной вентиляции. При этом в Национальной службе здравоохранения Великобритании заявили, что действующие инструкции не запрещают кондиционирование там, где оно необходимо по клиническим показаниям, а персонал делает все возможное, чтобы обеспечить проведение любых неотложных анализов крови в кратчайшие сроки.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше