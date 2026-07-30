Больницы и клиники Британии перестали брать кровь на анализы из-за жары

Согласно действующему стандарту NHS Net Zero Building, который разработан, чтобы снизить выбросы, использование кондиционеров рекомендуется сводить к минимуму и отдавать приоритет естественной вентиляции. При этом в Национальной службе здравоохранения Великобритании заявили, что действующие инструкции не запрещают кондиционирование там, где оно необходимо по клиническим показаниям, а персонал делает все возможное, чтобы обеспечить проведение любых неотложных анализов крови в кратчайшие сроки.