Больницы и клиники Британии перестали брать кровь на анализы из-за жары

Британские клиники и медучреждения вынуждены отменять анализы крови из-за летней жары. Причиной стали ограничения на использование кондиционеров, введенные как часть политики достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов. Об этом сообщает The Telegraph.
Из-за высоких температур в Англии температура в медучреждениях поднималась выше 25 градусов. При таких условиях портятся как реагенты, так и образцы крови. Из-за этого клиники отменяют приемы и перенаправляют пациентов в другие учреждения. Проблема коснулась клиник в Телфорде, Бенфлите, Ньюмаркете, Портсмуте и других населенных пунктах.
Согласно действующему стандарту NHS Net Zero Building, который разработан, чтобы снизить выбросы, использование кондиционеров рекомендуется сводить к минимуму и отдавать приоритет естественной вентиляции. При этом в Национальной службе здравоохранения Великобритании заявили, что действующие инструкции не запрещают кондиционирование там, где оно необходимо по клиническим показаниям, а персонал делает все возможное, чтобы обеспечить проведение любых неотложных анализов крови в кратчайшие сроки.