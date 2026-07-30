США завершили очередную серию ударов по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Американские военные завершили нанесение очередных ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
«Силы Центрального командования завершили мощную волну ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку осуществить ракетную атаку на силы США», — говорится в публикации CENTCOM в X.
ВС США поразили десятки объектов Корпуса стражей исламской революции в Иране, включая «военные командные пункты, места размещения ракет и дронов, береговые объекты наблюдения и обороны, средства ВМС», заявило командование.