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США завершили очередную серию ударов по Ирану

Американские ВС поразили десятки целей, сообщило в CENTCOM.

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Американские военные завершили нанесение очередных ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования завершили мощную волну ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку осуществить ракетную атаку на силы США», — говорится в публикации CENTCOM в X.

ВС США поразили десятки объектов Корпуса стражей исламской революции в Иране, включая «военные командные пункты, места размещения ракет и дронов, береговые объекты наблюдения и обороны, средства ВМС», заявило командование.

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