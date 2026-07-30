Сенат США одобрил проект санкций против России на втором процедурном голосовании

После второго процедурного голосования Сенат переходит к обсуждению законопроекта и внесению поправок. Затем законодателям предстоит провести еще одно процедурное голосование (для прекращения прений требуется не менее 60 голосов), после чего документ будет вынесен на финальное голосование верхней палаты, где для принятия достаточно простого большинства.