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Politico: Нетаньяху изменил тактику общения с Трампом по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в попытках повлиять на политику президента США Дональда Трампа по Ирану больше не призывает Вашингтон к конкретным действиям на фоне охлаждения отношений. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в попытках повлиять на политику президента США Дональда Трампа по Ирану больше не призывает Вашингтон к конкретным действиям на фоне охлаждения отношений. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По данным издания, теперь Нетаньяху ограничивается передачей советов и информации, стараясь не создавать впечатление, что Израиль втягивает США в более масштабный конфликт.

Отмечается, что такой подход можно считать «молчаливым признанием» того, что Израиль и, в частности, сам Нетаньяху теперь вынуждены проявлять осторожность в отношении Трампа.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что президент США 28 июля в Белом доме оказал премьер-министру Израиля менее тёплый приём, чем во время предыдущих встреч.

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