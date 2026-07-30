Politico: Нетаньяху изменил тактику общения с Трампом по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в попытках повлиять на политику президента США Дональда Трампа по Ирану больше не призывает Вашингтон к конкретным действиям на фоне охлаждения отношений. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.