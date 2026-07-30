Politico: Нетаньяху изменил тактику общения с Трампом по Ирану

По данным издания, теперь Нетаньяху ограничивается передачей советов и информации, стараясь не создавать впечатление, что Израиль втягивает США в более масштабный конфликт.
Отмечается, что такой подход можно считать «молчаливым признанием» того, что Израиль и, в частности, сам Нетаньяху теперь вынуждены проявлять осторожность в отношении Трампа.
Ранее в The Wall Street Journal писали, что президент США 28 июля в Белом доме оказал премьер-министру Израиля менее тёплый приём, чем во время предыдущих встреч.