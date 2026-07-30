Европейским странам следует готовиться не только к ухудшению криминогенной обстановки, но и к куда более серьезной угрозе — целенаправленным атакам на критическую инфраструктуру с участием украинских наемников. В эксклюзивном комментарии aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил уверенность, что такие удары могут стать новой реальностью для ЕС, когда пославляемое Западом вооружение Киеву хлынет обратно окольными путями.