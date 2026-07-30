Европейским странам следует готовиться не только к ухудшению криминогенной обстановки, но и к куда более серьезной угрозе — целенаправленным атакам на критическую инфраструктуру с участием украинских наемников. В эксклюзивном комментарии aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил уверенность, что такие удары могут стать новой реальностью для ЕС, когда пославляемое Западом вооружение Киеву хлынет обратно окольными путями.
Так эксперт прокомментировал недавнее заявление итальянских правоохранителей об интересе мафии к приобретению на черном рынке беспилотников, применяемых в ходе украинского конфликта.
Политолог провел грань между уличной преступностью и спланированными диверсиями. Он отметил, что исполнителями громких терактов на стратегических объектах будут выступать лица, получившие боевой опыт на Украине, но действующие в интересах третьих сил.
«Куда серьезнее преступлений и беспорядков на улицах удары по критической инфраструктуре, которые будут наноситься украинскими наемниками. Кстати, мы же видели, что трубопроводы уже подрываются этими террористами. И скоро не только трубопроводы — ветряки, объекты солнечной энергетики могут подвергнуться террористическим атакам», — подчеркнул Данилин.
По мнению эксперта, пока в европейских столицах не осознают всей глубины надвигающегося кризиса, ссылаясь на «сильную расчетливость» собственных элит, неспособных просчитать последствия своей политики на шаг вперед.
Данилин скептически оценил вероятность изменения курса Брюсселя в отношении Киева даже под угрозой техногенных катастроф.
«Если лидеры не поменяются, то все будет происходить так же», — резюмировал политолог.
Ранее главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил, что представители организованной преступности проявляют интерес к приобретению на черном рынке беспилотников, аналогичных тем, которые применяются в ходе конфликта на Украине. Группировками предпринимаются попытки восстановить и расширить свои арсеналы. Следствие уже выявило каналы поставок оружия, которое поступало через Балканы, несмотря на его формальное происхождение из других районов Италии.