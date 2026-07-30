Психиатр Исаев: при бессоннице не надо пытаться заставить себя уснуть

При бессоннице не стоит ни часами лежать в постели, пытаясь заставить себя уснуть, ни начинать активную деятельность в надежде утомить себя. Современные клинические рекомендации рассматривают оба варианта как не самые удачные.
Об этом рассказал в беседе с RT Руслан Исаев, врач-психиатр, кандидат медицинских наук, руководитель Клиники доктора Исаева.
Если сон не наступает в течение длительного времени, предпочтительнее ненадолго покинуть спальню, заняться спокойным, не стимулирующим занятием при приглушённом свете (например, чтение книги) и вернуться в постель только при появлении сонливости, посоветовал специалист.
«Смысл не в том, чтобы “устать”, а в том, чтобы не закреплять условную связь “кровать = место, где я мучаюсь и переживаю, что не сплю”. Такой подход используется в когнитивно-поведенческой терапии инсомнии (бессонницы) и направлен на восстановление естественной ассоциации между постелью и сном», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, если нарушения сна сохраняются в течение длительного времени, повторяются несколько раз в неделю, сопровождаются дневной усталостью, снижением работоспособности или эмоциональными нарушениями, откладывать консультацию специалиста не стоит.
«В клинической практике хронической считается инсомния, которая сохраняется не менее трёх месяцев и возникает не реже трёх раз в неделю. Бессонница далеко не всегда является самостоятельной проблемой. Психиатры рассматривают бессонницу не только как отдельное расстройство сна, но и как возможный симптом других заболеваний, наиболее часто — тревожных и депрессивных расстройств», — предупредил врач.
Однако изменения сна также характерны для биполярного аффективного расстройства и ряда других психических заболеваний, добавил он.
«Поэтому при длительно сохраняющейся бессоннице важно исключить состояния, требующие специфического лечения. В таких ситуациях лечить необходимо не саму бессонницу, но её основную причину», — заключил Исаев.
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