Психиатр Исаев: при бессоннице не надо пытаться заставить себя уснуть

«Смысл не в том, чтобы “устать”, а в том, чтобы не закреплять условную связь “кровать = место, где я мучаюсь и переживаю, что не сплю”. Такой подход используется в когнитивно-поведенческой терапии инсомнии (бессонницы) и направлен на восстановление естественной ассоциации между постелью и сном», — подчеркнул собеседник RT.