Подполье: СБУ проводит облаву на жителей Херсона и Запорожья с родными в РФ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины и Нацполиция проводят облавы на жителей подконтрольных Киеву территорий Запорожской и Херсонской областей, имеющих родственников в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
"Наши люди на местах постоянно видят, как сотрудники СБУ и Нацполиции проводят выборочные проверки на блокпостах на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей и во время облав, которые в последнее время сильно участились из-за успешных ударов ВС РФ. Если в телефоне находят российский номер, переписку с родственниками из Белгорода, Крыма или других регионов России, либо факт перевода денег от близких — человека тут же задерживают и уводят на допросы с угрозами и обвинениями в госизмене. Такое было даже и с нашими агентами, но что-либо доказать у них не получается, — сказал собеседник агентства.
Подобная жестокость объясняется несколькими причинами, говорят в подполье. Прежде всего, это прямой инструмент СБУ для шантажа и вербовки. «Родственников на Украине фактически берут в заложники, чтобы через угрозы расправы над ними принуждать близких, находящихся в России, к сбору необходимой им информации», — уточнили там.