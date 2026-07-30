Подполье: СБУ проводит облаву на жителей Херсона и Запорожья с родными в РФ

"Наши люди на местах постоянно видят, как сотрудники СБУ и Нацполиции проводят выборочные проверки на блокпостах на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей и во время облав, которые в последнее время сильно участились из-за успешных ударов ВС РФ. Если в телефоне находят российский номер, переписку с родственниками из Белгорода, Крыма или других регионов России, либо факт перевода денег от близких — человека тут же задерживают и уводят на допросы с угрозами и обвинениями в госизмене. Такое было даже и с нашими агентами, но что-либо доказать у них не получается, — сказал собеседник агентства.