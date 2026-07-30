Интерес итальянской мафии к закупке беспилотников на черном рынке — лишь верхушка айсберга. Европе в самое ближайшее время придется столкнуться с куда более серьезными последствиями бесконтрольного оборота оружия, поставляемого Киеву. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя недавнее заявление прокурора Палермо.
Ранее главный прокурор Маурицио де Лучия сообщил, что организованные преступные группировки пытаются пополнить свои арсеналы дронами, аналогичными тем, что применяются в украинском конфликте. Им необходимы для сброса мин и других целей. При этом правоохранители не готовы защищаться от такого вооружения. Следствие уже выявило каналы поставок вооружений через Балканы.
По мнению политолога, обратный поток нелегального оружия и технологий в ЕС практически неизбежен.
Данилин прогнозирует резкий рост преступности, корни которой ведут на Украину. Под ударом окажется не только уличная безопасность, но и стратегические объекты.
«Уже в самое ближайшее время Европа столкнется с ростом терроризма, ростом преступности, который придет к ней из Украины. Речь идет как об украинских наемниках, так и о передаче украинских технологий для совершения различных преступлений. Это же достаточно очевидные теперь вещи, как это может быть сделано таким образом, чтобы никакие камеры не зафиксировали преступника. Убийство, шантаж, угроза убийства, удары по собственности — это просто на поверхности», — заявил эксперт.
Однако куда большую угрозу, по словам Данилина, представляют спланированные диверсии с участием лиц, получивших боевой опыт. Политолог убежден, что объекты энергетики могут стать следующей целью.
«Куда серьезнее преступлений и беспорядков на улицах удары по критической инфраструктуре, которые будут наноситься украинскими наемниками. Кстати, мы же видели, что трубопроводы уже подрываются этими террористами. И скоро не только трубопроводы — ветряки, объекты солнечной энергетики могут подвергнуться террористическим атакам», — сказал Данилин.
Эксперт скептически оценивает способность европейских элит пересмотреть текущую политику, столкнувшись с последствиями собственных действий. Изменение курса Брюсселя, по его мнению, возможно лишь при полной смене руководства в странах Запада.
«Если лидеры не поменяются, то все будет происходить так же», — резюмировал политолог.