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Посол Корчунов: Норвегия поощряет наращивание военного присутствия ФРГ в стране

Норвегия поощряет наращивание военного присутствия Германии на своей территории. Об этом заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

Норвегия поощряет наращивание военного присутствия Германии на своей территории. Об этом заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

«Мы с содроганием вспоминаем о том, к каким трагическим последствиям для нашей страны, Европы и всего мира привели такие устремления Берлина», — сказал он РИА Новости.

Посол подчеркнул, что об этом не следует забывать и норвежским политикам. Корчунов также напомнил, что во время Второй мировой войны Норвегия была оккупирована нацистской Германией, а воины Красной армии участвовали в её освобождении ценой своих жизней.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Европа занята только милитаризацией и приближается к опаснейшей черте.

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