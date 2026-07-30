Вскрыта тайна разговора Зеленского и Нетаньяху: главная новость СВО 30 июля

Во время траурной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтоне в объективы камер попала короткая встреча Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Появление улыбок на лицах собеседников на фоне похорон не осталось незамеченным, однако профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru призвал не искать здесь следов тайного сговора. По его словам, имела место сугубо протокольная и техническая коммуникация.
«Улыбки в дипломатическом протоколе на похоронах такого уровня почти никогда не связаны с содержанием разговора — это защитная маска, снимающая напряжение при неизбежном физическом сближении с оппонентами по повестке», — пояснил эксперт.
Панкратов подчеркнул, что регламент церемонии физически не позволял обсуждать серьезные геополитические темы.
«Три минуты у гроба физически не вмещают согласование позиций по Ирану, Украине или ближневосточному урегулированию. Это очевидно», — заметил он.
Наиболее вероятным содержанием диалога, по модели эксперта, стала «бытовая координация»: сверка графиков встреч с президентом США Дональдом Трампом, чтобы избежать протокольной неловкости.
Реальная связка двух лидеров, оказавшихся плечом к плечу, кроется в кончине самого Грэма*, уверен политолог.
«Связь предельно прозрачна и не нуждается в конспирологии: и Нетаньяху, и Зеленский зависят от одного и того же ресурса — военно-политической поддержки Вашингтона. Покойный сенатор был для обеих сторон неоднозначной, часто критикуемой, но ключевой фигурой лоббирования именно этой поддержки. Его смерть объективно устраняет общего адвоката интересов обеих стран в Конгрессе», — заявил Панкратов.
Именно конкуренция за сохранение внимания единственного ключевого покровителя в лице администрации Трампа и заставила их «сверить часы» при первой же очной возможности, даже если она выпала на траур.
Однако, как выяснилось позже, эта короткая беседа не переросла в полноценные переговоры. Газета Haaretz со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху отменил планировавшуюся встречу с Зеленским в ходе их одновременного пребывания в Вашингтоне.
Причиной отказа названа чрезмерная загруженность рабочего графика премьера. При этом источники издания расходятся в оценках того, кто был инициатором несостоявшегося диалога.
Сенатор Линдси Грэм* скончался 11 июля в возрасте 71 года из-за осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти он вернулся с Украины.
*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.