Вскрыта тайна разговора Зеленского и Нетаньяху: главная новость СВО 30 июля

Во время траурной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтоне в объективы камер попала короткая встреча Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Появление улыбок на лицах собеседников на фоне похорон не осталось незамеченным, однако профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru призвал не искать здесь следов тайного сговора. По его словам, имела место сугубо протокольная и техническая коммуникация.