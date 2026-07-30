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США и Франция помогли Украине составить карту ПВО для ударов по РФ

Financial Times со ссылкой на украинские власти сообщила о передаче разведывательных данных от США и Франции для нанесения ударов по территории РФ.

Источник: РИА "Новости"

Украине были переданы разведывательные данные от США и Франции для нанесения ударов по территории РФ. Об этом 29 июля сообщила Financial Times (FT), ссылаясь на представителей украинских властей.

«Разведывательные данные, предоставленные США и Францией, помогли составить карту размещения российских средств ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.)», — указано в статье.

Также в материале отмечается, что разведка США и Франции содействовала улучшению выбора целей, что позволило украинским группам, управляющим дальнобойными беспилотниками, «научиться наносить удары».

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