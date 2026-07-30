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Axios: Маск возобновит финансирование республиканцев перед выборами

Маск возобновляет деятельность своего политического фонда America PAC, чтобы оказать финансовую поддержку Республиканской партии.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск решил возобновить работу своего политического комитета America PAC, который займется поддержкой кандидатов от Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США. По данным портала Axios, миллиардер намерен вложить значительные средства в кампанию по повышению явки консервативных избирателей.

Сообщается, что основное внимание фонд сосредоточит на поквартирной агитации, цифровой рекламе и адресных рассылках. Эти инструменты должны помочь привлечь к голосованию сторонников республиканцев, которые традиционно менее активно участвуют в промежуточных выборах.

Источники также утверждают, что Маск уже обсудил возможные форматы сотрудничества с командой президента США Дональда Трампа. Руководство проектом поручено его советнику Крису Янгу, а America PAC, как ожидается, возьмет на себя работу с избирателями, позволив другим республиканским структурам сосредоточиться на телевизионной кампании.

Ранее стало известно, что Илон Маск заявил, что больше не является триллионером.

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