Axios: Маск возобновит финансирование республиканцев перед выборами

Источники также утверждают, что Маск уже обсудил возможные форматы сотрудничества с командой президента США Дональда Трампа. Руководство проектом поручено его советнику Крису Янгу, а America PAC, как ожидается, возьмет на себя работу с избирателями, позволив другим республиканским структурам сосредоточиться на телевизионной кампании.