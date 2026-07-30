WSJ: США подготовили план воздушной кампании против Ирана

По данным издания, разработанный вариант включает от 10 до 14 дней интенсивных авиаударов. Решение позволит выйти из тупиковой ситуации в войне между странами, обезопасить судоходство в Ормузском проливе и снизить потребность США в ракетах-перехватчиках ПВО за счет уничтожения пусковых установок противника, считает адмирал Купер. Подход поддержал глава Пентагона Пит Хегсет, отмечают собеседники.
Президент США Дональд Трамп выбирает между предложенной кампанией и более ограниченными военными действиями, которые оставляют возможность продолжать переговоры, отмечает WSJ.
Накануне господин Трамп пообещал нанести «мощные удары» по Ирану в ответ на «неожиданный запуск ракет» по военной базе США в Иордании. До этого стороны не обменивались ударами с 24 июля.