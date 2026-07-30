Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CENTCOM: Соединённые Штаты завершили очередную серию ударов по Ирану

Вооружённые силы США завершили серию массированных ударов по Ирану, нанесённых в ответ на попытку ракетной атаки по американским военным днём ранее. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

Вооружённые силы США завершили серию массированных ударов по Ирану, нанесённых в ответ на попытку ракетной атаки по американским военным днём ранее. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

В заявлении командования в соцсети X говорится, что американские силы атаковали десятки объектов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), включая военные командные центры, объекты ракетной и беспилотной инфраструктуры, а также береговые системы наблюдения и обороны.

Ранее стало известно, что жилой дом на иранском острове Кешм попал под удар США, под завалами могут находиться два человека.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше