Сенат отложил голосование по утверждению кандидата Трампа главой Минюста

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса отложил на неопределенный срок голосование по вопросу об утверждении выдвинутой американским лидером Дональдом Трампом кандидатуры Тодда Бланша на пост министра юстиции — генерального прокурора США.
Заседание, на котором должны были провести это голосование, планировалось на 16:00 мск 30 июля. Теперь на странице комитета сообщается, что эта встреча отложена.
Трамп в апреле назначил Бланша исполняющим обязанности главы Минюста США. В июне американский президент выдвинул его на пост министра юстиции — генерального прокурора на постоянной основе. Для утверждения Бланша в этой должности его кандидатуру должен поддержать юридический комитет Сената, а затем — верхняя палата Конгресса полного состава.
По сведениям газеты The Hill, голосование отложено по решению ряда республиканцев, которые входят в юридический комитет Сената. Они требуют от вашингтонской администрации письменные гарантии того, что она не планирует создавать фонд в размере почти $1,8 млрд для выплат лицам, которые, по словам Трампа, пострадали в результате злоупотреблений со стороны властей США при 46-м президенте Джо Байдене. Многие законодатели сочли ненадлежащим такое расходование средств налогоплательщиков.