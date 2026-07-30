Сенат отложил голосование по утверждению кандидата Трампа главой Минюста

По сведениям газеты The Hill, голосование отложено по решению ряда республиканцев, которые входят в юридический комитет Сената. Они требуют от вашингтонской администрации письменные гарантии того, что она не планирует создавать фонд в размере почти $1,8 млрд для выплат лицам, которые, по словам Трампа, пострадали в результате злоупотреблений со стороны властей США при 46-м президенте Джо Байдене. Многие законодатели сочли ненадлежащим такое расходование средств налогоплательщиков.