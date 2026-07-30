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Сенат отложил голосование по утверждению кандидата Трампа главой Минюста

Заседание планировалось провести в 16:00 мск 30 июля.

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса отложил на неопределенный срок голосование по вопросу об утверждении выдвинутой американским лидером Дональдом Трампом кандидатуры Тодда Бланша на пост министра юстиции — генерального прокурора США.

Заседание, на котором должны были провести это голосование, планировалось на 16:00 мск 30 июля. Теперь на странице комитета сообщается, что эта встреча отложена.

Трамп в апреле назначил Бланша исполняющим обязанности главы Минюста США. В июне американский президент выдвинул его на пост министра юстиции — генерального прокурора на постоянной основе. Для утверждения Бланша в этой должности его кандидатуру должен поддержать юридический комитет Сената, а затем — верхняя палата Конгресса полного состава.

По сведениям газеты The Hill, голосование отложено по решению ряда республиканцев, которые входят в юридический комитет Сената. Они требуют от вашингтонской администрации письменные гарантии того, что она не планирует создавать фонд в размере почти $1,8 млрд для выплат лицам, которые, по словам Трампа, пострадали в результате злоупотреблений со стороны властей США при 46-м президенте Джо Байдене. Многие законодатели сочли ненадлежащим такое расходование средств налогоплательщиков.

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