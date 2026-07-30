Bloomberg: Израиль хочет создать беспилотный самолет уровня истребителя F-35

Как отмечается, еврейское государство намерено сокращать объемы американской военной помощи и заменять ее совместными программами разработки и производства вооружений. Этот план предусматривает создание боевого беспилотного самолета, сопоставимого с истребителем F-35. В его разработке смогут принять участие и другие страны, отметил источник агентства.