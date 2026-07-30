В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар ввели ограничения на полёты

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Чебоксар временно не обслуживают рейсы, заявили в Росавиации.
В ведомстве отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Также сообщается о возобновлении работы аэропорта Сочи.
Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.Читать дальше