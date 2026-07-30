Специалист Поздняков: маткапитал можно направить на обучение детей вождению

Нередко бывает так, что российские семьи используют материнский капитал далеко не в полном объёме просто потому, что не знают обо всех законных возможностях.
Об этом рассказал в беседе с RT директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Направление на образование — одно из самых гибких, и здесь есть несколько вариантов, о которых знают далеко не все, добавил он.
«Так, средства маткапитала можно направить на обучение вождению любого из детей в семье, независимо от того, на кого именно оформлен сертификат. Автошкола обязана иметь лицензию на образовательную деятельность, а возраст ученика — от 16 до 25 лет на момент начала занятий», — пояснил собеседник RT.
Кроме того, как подчеркнул аналитик, закон позволяет использовать маткапитал на дополнительное образование, включая услуги репетиторов и курсы на образовательных онлайн-платформах.
«Оплатить можно занятия с репетитором, имеющим статус индивидуального предпринимателя, а также курсы иностранных языков, уроки творчества и спортивные секции. Аналогично обучению в автошколе, маткапитал можно направить, только если у организации или индивидуального предпринимателя есть лицензия на образовательную деятельность», — пояснил Поздняков.
Также, по его словам, далеко не все знают, что маткапиталом можно оплатить не только обучение, но и проживание студента в общежитии, включая коммунальные услуги.
«Оплатить съёмную квартиру таким образом не получится — только общежитие, которое предоставляет сама образовательная организация. Для оформления понадобятся договор найма и справка из вуза/колледжа, подтверждающая факт проживания ребёнка», — разъяснил специалист.
Во всех вышеперечисленных случаях в договоре необходимо указать, что оплата производится средствами материнского капитала, напомнил он.
Ранее россиянам рассказали, что маткапитал можно использовать для покупки загородного дома.