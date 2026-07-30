Специалист Поздняков: маткапитал можно направить на обучение детей вождению

«Так, средства маткапитала можно направить на обучение вождению любого из детей в семье, независимо от того, на кого именно оформлен сертификат. Автошкола обязана иметь лицензию на образовательную деятельность, а возраст ученика — от 16 до 25 лет на момент начала занятий», — пояснил собеседник RT.