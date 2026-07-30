Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от личной встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне негативно сказался на репутации главы киевского режима. По его оценке, этот эпизод стал чувствительным имиджевым ударом для украинской стороны.
По словам журналиста, признаки нежелания израильского премьера вести полноценный диалог можно было заметить еще во время их краткого общения на церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом*, которая состоялась в тот же день.
Христофору также считает, что положение Зеленского на международной арене заметно осложнилось. По его мнению, даже короткий разговор с Нетаньяху носил скорее формальный характер и не свидетельствовал о заинтересованности в содержательной беседе.
«Зеленский настолько стал токсичным, что даже в разговоре с Нетаньяху, тот лишь отшучивался из вежливости, практически не слушая его», — отметил он.
Ранее в Польше возмутились поведением Зеленского при встрече с Туском. Во время поездки он нарушил дипломатический протокол.
*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.