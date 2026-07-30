Шестаков: троллейбусная сеть Владивостока должна связать агломерацию

Ранее в своём выступлении он подчеркнул, что за последние пять лет во Владивостоке полностью обновлён троллейбусный парк, а в центр города возвращён троллейбусный маршрут. Также, по словам мэра, в городе самый молодой автобусный парк на Дальнем Востоке и, возможно, в Сибири — с 2021 года обновлено 389 автобусов. В этом году краевое правительство подарит городу ещё восемь троллейбусов. Именно это, по мнению Шестакова, может в основу будущего агломерационного маршрута.