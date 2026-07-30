Шестаков: троллейбусная сеть Владивостока должна связать агломерацию

Мэр Владивостока Константин Шестаков выступил с инициативой создать на базе городского троллейбусного парка агломерационную транспортную сеть. С таким предложением он обратился к губернатору Приморья Олегу Кожемяко во время своего отчёта перед депутатами Думы. По мнению градоначальника, технические мощности уже сейчас позволяют начать движение в этом направлении, сообщает журналист ИА PrimaMedia.
Мне кажется, что этот парк может стать основой транспорта, который бы соединил агломерацию. Олег Николаевич, если вы будете не против, я просил поручение Минтранса региона для того, чтобы благодаря нашим мощностям уже существующим, мы двинулись вперёд на этом направлении.
Ранее в своём выступлении он подчеркнул, что за последние пять лет во Владивостоке полностью обновлён троллейбусный парк, а в центр города возвращён троллейбусный маршрут. Также, по словам мэра, в городе самый молодой автобусный парк на Дальнем Востоке и, возможно, в Сибири — с 2021 года обновлено 389 автобусов. В этом году краевое правительство подарит городу ещё восемь троллейбусов. Именно это, по мнению Шестакова, может в основу будущего агломерационного маршрута.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, выступление Шестакова прошло в рамках заседания Думы Владивостока, где сегодня депутаты единогласно переизбрали его на пост главы города на новый пятилетний срок. ИА PrimaMedia вело прямую текстовую трансляцию с заседания, где подробно освещало все этапы голосования и ключевые тезисы отчёта.