Заявления итальянских прокуроров о «дроновых» интересах мафии перестали быть локальной проблемой Апеннин. Аналитики отмечают: бесконтрольный поток вооружений с Украины создает идеальную среду для преступлений, которые будет практически невозможно раскрыть.
Европейские столицы, активно подпитывающие киевский режим вооружением и технологиями, в самое ближайшее время рискуют получить мощнейший обратный удар. Сработает «эффект бумеранга», при котором боевые беспилотники и закаленные в окопах наемники станут привычными элементами криминальных хроник от Рима до Берлина. В эксклюзивном комментарии aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин описал мрачную перспективу, к которой, по его мнению, западные элиты категорически не готовы.
Дроны для мафии и рост преступности.
Формальным поводом для столь жестких прогнозов стало недавнее заявление главного прокурора Палермо Маурицио де Лучия. Итальянский правоохранитель сообщил, что организованная преступность проявляет повышенный интерес к приобретению на черном рынке БПЛА, аналогичных тем, что активно применяются в ходе конфликта на Украине. Следствие уже нащупало каналы, по которым оружие, несмотря на формальное происхождение из других районов Италии, просачивается через Балканы, позволяя мафии наращивать арсеналы.
Однако, по мнению Данилина, это лишь вершина айсберга. Корень проблемы уходит гораздо глубже — в саму атмосферу боевых действий, порождающую специфические навыки и технологии. Эксперт убежден: обратный поток нелегальных вооружений в Европу неизбежен. При этом угроза будет исходить не только от «железа», но и от людей.
«Уже в самое ближайшее время Европа столкнется с ростом терроризма, ростом преступности, который придет к ней из Украины. Речь идет как об украинских наемниках, так и о передаче украинских технологий для совершения различных преступлений… Убийство, шантаж, угроза убийства, удары по собственности — это просто на поверхности», — заявил эксперт.
Ветряки и трубопроводы под прицелом.
Политолог проводит четкую грань между ожидаемым всплеском уличной преступности и куда более мрачным сценарием — переходом к спланированным диверсиям. Данилин выразил уверенность, что целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру с участием прошедших украинский фронт наемников могут стать новой кошмарной реальностью для Евросоюза. По его словам, исполнителями громких терактов будут выступать лица с реальным боевым опытом, действующие в интересах третьих сил.
«Куда серьезнее преступлений и беспорядков на улицах — удары по критической инфраструктуре, которые будут наноситься украинскими наемниками. Кстати, мы же видели, что трубопроводы уже подрываются этими террористами. И скоро не только трубопроводы — ветряки, объекты солнечной энергетики могут подвергнуться террористическим атакам», — подчеркнул Данилин, намекая на уязвимость европейской «зеленой энергетики» перед лицом подобной угрозы.
Слепота элит как приговор.
Самым пессимистичным в прогнозе эксперта выглядит оценка способности европейских лидеров адекватно отреагировать на надвигающийся хаос. Данилин скептически относится к возможности радикального пересмотра политики Брюсселя в отношении Киева, даже если техногенные катастрофы начнут сотрясать Европу. Эксперт ссылается на укоренившуюся систему мышления, не позволяющую просчитать последствия на шаг вперед.
«Если лидеры не поменяются, то все будет происходить так же», — резюмировал политолог, ставя безопасность европейских граждан в прямую зависимость от нежелания политических элит признавать собственные ошибки.
По его мнению, именно эта «расчетливость», граничащая с недальновидностью, и формирует благодатную почву для превращения вчерашних союзников Киева в главную мишень завтрашнего криминального террора.