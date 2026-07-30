Число погибших после землетрясения в Японии выросло до 28

Число погибших после землетрясения в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю достигло 28 человек, включая тех, чья смерть ещё проверяется на связь со стихийным бедствием. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
Как передаёт NHK, Кихара также отметил, что правительство продолжает оценивать возможное влияние стихийного бедствия на экономику страны.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщили о 13 погибших в результате землетрясения.
Агентство Associated Press позднее проинформировало, что погибли 18 человек.