Корейский исполнитель песен Цоя назвал причины популярности группы Кино

Сон Вон Соп начал музыкальную карьеру как тромбонист, а в 2013 году дебютировал в составе южнокорейской фанк- и соул-группы Common Ground. Он также выступал в хаус-бэнде телешоу SNL Korea, а в сольном творчестве сам пишет тексты и музыку, занимается аранжировками и исполнением. Популярность среди русскоязычной аудитории артист получил благодаря своему YouTube-каналу и каверам на российские и зарубежные песни, а первый сольный концерт в Москве провел в апреле 2019 года. В марте Сон Вон Соп завершил новый гастрольный тур по России.