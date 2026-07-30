ВС США завершили очередную серию ударов по Ирану

«Силы Центрального командования завершили мощную волну ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку осуществить ракетную атаку на силы США», — сказано в сообщении, опубликованном на страцице СЕНТКОМ в соцсети X.
В ходе воздушной кампании было поражено несколько десятков объектов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В числе поражённых целей — военные командные пункты, места дислокации ракетных установок и беспилотных аппаратов, а также прибрежные наблюдательные и оборонительные посты и объекты военно-морских сил Ирана.
Незадолго до этого сообщалось, что Вооружённые силы США начали наносить новую серию ударов по объектам на территории Ирана. Также ранее Центральное командование ВС США заявило о том, что военные перенаправили 20 коммерческих судов после возобновления морской блокады Ирана. Операции проходят в акватории Ближнего Востока. США вмешались в движение как минимум 24 судов. Помимо смены маршрута 20 кораблей, военные США вывели из строя два судна и поднялись на борт ещё двух.
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