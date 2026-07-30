ВС США завершили очередную серию ударов по Ирану

Незадолго до этого сообщалось, что Вооружённые силы США начали наносить новую серию ударов по объектам на территории Ирана. Также ранее Центральное командование ВС США заявило о том, что военные перенаправили 20 коммерческих судов после возобновления морской блокады Ирана. Операции проходят в акватории Ближнего Востока. США вмешались в движение как минимум 24 судов. Помимо смены маршрута 20 кораблей, военные США вывели из строя два судна и поднялись на борт ещё двух.