Поступившее сообщение о «минировании» мэрии Якутска оказалось ложным

По данным мэрии, в четверг в 01.50 мск на электронную почту администрации города Якутска пришло анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии. Была проведена эвакуация сотрудников и перекрыто движение рядом с мэрией.