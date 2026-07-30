Поступившее сообщение о «минировании» мэрии Якутска оказалось ложным

УЛАН-УДЭ, 30 июл — РИА Новости. Анонимное сообщение о якобы минировании здания мэрии Якутска оказалось ложным, сообщает администрация города.
По данным мэрии, в четверг в 01.50 мск на электронную почту администрации города Якутска пришло анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии. Была проведена эвакуация сотрудников и перекрыто движение рядом с мэрией.
«По результатам обследования взрывных устройств и посторонних предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.
Уточняется, что все сотрудники вернулись на свои рабочие места, работа администрации продолжается в штатном режиме.