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Поступившее сообщение о «минировании» мэрии Якутска оказалось ложным

Поступившее сообщение о «минировании» здания мэрии Якутска оказалось ложным.

Источник: © РИА Новости

УЛАН-УДЭ, 30 июл — РИА Новости. Анонимное сообщение о якобы минировании здания мэрии Якутска оказалось ложным, сообщает администрация города.

По данным мэрии, в четверг в 01.50 мск на электронную почту администрации города Якутска пришло анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии. Была проведена эвакуация сотрудников и перекрыто движение рядом с мэрией.

«По результатам обследования взрывных устройств и посторонних предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все сотрудники вернулись на свои рабочие места, работа администрации продолжается в штатном режиме.