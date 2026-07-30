Число погибших в связи с землетрясением в Японии составило 28 человек

Он пояснил, что смерть могла произойти как непосредственно при землетрясении, так и по причинам, косвенно с ним связанным. Например, так называемый «синдром экономкласса», или острое ухудшение здоровья или обострение хронического заболевания при ночевке в машине в отсутствие медицинской помощи и другие.