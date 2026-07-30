Число погибших в связи с землетрясением в Японии составило 28 человек

ТОКИО, 30 июл — РИА Новости. Число жертв, чья смерть произошла непосредственно в результате землетрясения магнитудой 7,1 на юго-западе Японии 28 июля в префектуре Кумамото или по различным причинам связана с этим стихийным бедствием, составляет 28 человек, сказал на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара.
«На момент сегодня 6.30 (0.30 мск) согласно отчету полиции, число погибших, включая тех, относительно которых выясняется связь их смерти с землетрясением, составила 28 человек», — сказал Кихара.
Он пояснил, что смерть могла произойти как непосредственно при землетрясении, так и по причинам, косвенно с ним связанным. Например, так называемый «синдром экономкласса», или острое ухудшение здоровья или обострение хронического заболевания при ночевке в машине в отсутствие медицинской помощи и другие.
«Для того, чтобы выяснить, связаны ли эти смерти землетрясением или нет, необходимо проанализировать (причины смерти — ред.). Число погибших 28 человек включает и тех, по кому еще идет анализ (связи причины смерти с землетрясением — ред.)», — сказал Кихара.
Кроме этого, пять человек находятся в тяжелом состоянии из-за травм и ранений.
Во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на небольшой глубине 16 километров.