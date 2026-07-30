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Американский снаряд попал в жилой дом в Иране

Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось о завершении очередной волны ударов по Ирану. Ночная атака стала ответом на «внезапный обстрел» американской базы в Иордании, который произошел вчера ночью, заявили в ведомстве.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось о завершении очередной волны ударов по Ирану. Ночная атака стала ответом на «внезапный обстрел» американской базы в Иордании, который произошел вчера ночью, заявили в ведомстве.

Один из американских снарядов попал в жилой дом в городе Кешм, заявил заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси. Его слова передает IRNA. Пострадали два ребенка, их госпитализировали, сообщили в местном управлении по чрезвычайным ситуациям. Поиски пострадавших под завалами продолжаются, передает Tasnim.

Американское командование в соцсети X сообщило, что вооруженные силы ударили по командным центрам, объектам по производству и хранению ракет и беспилотников, а также по военно-морской инфраструктуре Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Цель этих ударов — дальнейшее ослабление угроз, исходящих от Ирана и его подконтрольных сил в отношении американских войск, коммерческого судоходства и сопредельных стран Персидского залива», — заявили в ведомстве.

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