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Средства ПВО «Севера» уничтожили 94 БПЛА ВСУ, летевших на российское приграничье

Расчёты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за минувшую ночь уничтожили 94 беспилотника ВСУ, летевших в сторону приграничных регионов России.

Расчёты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за минувшую ночь уничтожили 94 беспилотника ВСУ, летевших в сторону приграничных регионов России.

«Координаты целей немедленно были переданы расчётам ПВО… были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ», — рассказали ТАСС в группировке.

Уточняется, что воздушные цели были сбиты в Харьковской и Сумской областях.

Ранее в Минобороны России сообщили, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили различные БПЛА и наземные роботизированные комплексы ВСУ на Краснолиманском направлении.

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