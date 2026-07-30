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«Не было майдана, и тут опять»: протесты после отставки Федорова показали влияние на власть

Мирошник: сторонники Федорова показали, как легко могут устроить майдан.

Источник: Комсомольская правда

Протесты на Украине после отставки главы Минобороны Михаила Федорова показали, что связанные с экс-министром либеральные силы способны быстро организовать гражданские акции. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат уточнил, что эти события показали наличие у сторонников Федорова механизмов влияния на украинскую власть и возможности оперативно запускать протестные акции.

«12 лет не было майдана, и тут опять Они продемонстрировали наличие каналов, наличие системы, которая при максимальной потребности блокирует действия силовиков на гражданские протесты и запускает сами протесты», — сказал Мирошник для ТАСС.

Ранее Федоров заявил, что роспуск правительства Украины мог использоваться как прикрытие для его собственной отставки. По его словам, он рассчитывает на возвращение к посту министра обороны, но не на любых условиях.

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