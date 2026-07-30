Протесты на Украине после отставки главы Минобороны Михаила Федорова показали, что связанные с экс-министром либеральные силы способны быстро организовать гражданские акции. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат уточнил, что эти события показали наличие у сторонников Федорова механизмов влияния на украинскую власть и возможности оперативно запускать протестные акции.
«12 лет не было майдана, и тут опять Они продемонстрировали наличие каналов, наличие системы, которая при максимальной потребности блокирует действия силовиков на гражданские протесты и запускает сами протесты», — сказал Мирошник для ТАСС.
Ранее Федоров заявил, что роспуск правительства Украины мог использоваться как прикрытие для его собственной отставки. По его словам, он рассчитывает на возвращение к посту министра обороны, но не на любых условиях.