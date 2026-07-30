Шестаков: зарплата водителей муниципальных автобусов превышает 130 тысяч рублей

Он подчеркнул, что это важное направление, ведь без водителей и техников все создаваемые маршруты работать не будут. Ранее мэр напомнил, что за последние пять лет во Владивостоке полностью обновлён троллейбусный парк, а автобусный парк стал самым молодым на Дальнем Востоке и, возможно, в Сибири — с 2021 года обновлено 389 автобусов. В этом году краевое правительство подарит городу ещё восемь троллейбусов.