Шестаков: зарплата водителей муниципальных автобусов превышает 130 тысяч рублей

Мэр Владивостока Константин Шестаков раскрыл уровень заработной платы водителей муниципального автобусного парка. Выступая с отчётом перед депутатами городской Думы, он заявил, что сегодня эта сумма превышает 130 тысяч рублей.
Неоднократно озвучивалось, что сегодня заработная плата на муниципальном предприятии превышает 130 000 рублей. А если ты ветеран СВО, приехал в родной город и хотел бы трудоустроиться, например, в муниципальное предприятие, каждый месяц мы будем доплачивать ещё 30 000.
Он подчеркнул, что это важное направление, ведь без водителей и техников все создаваемые маршруты работать не будут. Ранее мэр напомнил, что за последние пять лет во Владивостоке полностью обновлён троллейбусный парк, а автобусный парк стал самым молодым на Дальнем Востоке и, возможно, в Сибири — с 2021 года обновлено 389 автобусов. В этом году краевое правительство подарит городу ещё восемь троллейбусов.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, выступление Шестакова прошло в рамках заседания Думы Владивостока, где сегодня депутаты единогласно переизбрали его на пост главы города на новый пятилетний срок. ИА PrimaMedia вело прямую текстовую трансляцию с заседания.