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Боевики ВСУ бросили позиции и сожгли останки сослуживцев в Сумской области

Военные ВСУ бросили позиции и сожгли останки тел сослуживцев в Сумской области.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ бросили позиции на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Перед бегством украинские националисты сожгли останки собственных побратимов», — рассказал собеседник агентства.

Подразделения 2-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны отошли с занимаемых позиций в районе Малой Слободки, добавил он.

На этом и Харьковском направлениях действует группировка войск «Север». По данным Минобороны, на этом направлении российские бойцы уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ, танк, бронетранспортер, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

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