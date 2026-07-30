Боевики ВСУ бросили позиции и сожгли останки сослуживцев в Сумской области

На этом и Харьковском направлениях действует группировка войск «Север». По данным Минобороны, на этом направлении российские бойцы уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ, танк, бронетранспортер, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».