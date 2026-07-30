ВСУ перебросили противотанковый батальон из-за потерь в Харьковской области

В 2026 году Харьковская область оставалась одним из ключевых участков боевых действий. По данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» в течение года установили контроль над рядом населенных пунктов региона, включая Старицу, Зыбино, Покаляное, Нововасилевку и Охримовку.