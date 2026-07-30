МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Командование ВСУ перебросило на харьковское направление подразделения 92-го отдельного противотанкового батальона, признав, что штурмовые полки самостоятельно не могут сдержать продвижение российских войск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, командование ВСУ признало неспособность 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков своими силами остановить продвижение вооруженных сил России.
«В направлении Казачьей Лопани также подразделения 92-го отдельного противотанкового батальона, которые уже понесли потери», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что российская авиация и операторы ударных беспилотников нанесли удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Цуповка, Залютино и Карасевка, уничтожив военнослужащих 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков.
В 2026 году Харьковская область оставалась одним из ключевых участков боевых действий. По данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» в течение года установили контроль над рядом населенных пунктов региона, включая Старицу, Зыбино, Покаляное, Нововасилевку и Охримовку.