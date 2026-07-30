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Военных ВСУ уничтожили при попытке выйти к бывшим позициям

РИА Новости: военных ВСУ уничтожили при попытке выйти к бывшим позициям.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Группа военнослужащих 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ была уничтожена при попытке выйти из лесного массива в районе села Садки к своим бывшим позициям у Могрицы на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В районе села Садки группа украинских националистов из состава 68-й оаэмбр пыталась выйти в направлении своих бывших позиций около Могрицы, где их встретили наши штурмовики», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что, согласно материалам радиоперехватов, командование украинского подразделения не владело реальной обстановкой на данном участке фронта и ориентировалось на сведения из общедоступных информационных ресурсов.

Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.

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