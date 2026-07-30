425-й отдельный штурмовой полк ВСУ принимает участие в боевых действиях на сумском и харьковском направлениях, а также в ДНР. Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что родственники пропавших без вести солдат полка обратились в Минобороны Украины и СБУ с просьбой наказать некомпетентное командование из-за высоких потерь. Полк известен тем, что его новобранцев отправляют на штурм без подготовки, сразу после прибытия, из-за чего они погибают или пропадают без вести.