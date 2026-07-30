МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ признало неспособность военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ «Скала» и 475-го отдельного штурмового полка остановить продвижение российских военных у Казачьей Лопани Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ признало неспособность 425-го и 475-го ОШП своими силами остановить продвижение наших войск на данном участке фронта и перебросило в направлении Казачьей Лопани также подразделения 92-го отдельного противотанкового батальона, которые уже понесли потери», — сказал собеседник агентства.
Ранее силовики сообщили, что десятки военнослужащих из числа «Скалы» уничтожены в Казачьей Лопани.
425-й отдельный штурмовой полк ВСУ принимает участие в боевых действиях на сумском и харьковском направлениях, а также в ДНР. Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что родственники пропавших без вести солдат полка обратились в Минобороны Украины и СБУ с просьбой наказать некомпетентное командование из-за высоких потерь. Полк известен тем, что его новобранцев отправляют на штурм без подготовки, сразу после прибытия, из-за чего они погибают или пропадают без вести.