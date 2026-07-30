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Расчет БПЛА «Севера» уничтожил ударный дрон ВСУ в Сумской области

РИА Новости: расчет БПЛА «Севера» уничтожил ударный дрон ВСУ в Сумской области.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 30 июл — РИА Новости. Расчет мобильной огневой группы (МОГ) отряда «Барс-Курск» группировки войск «Север» уничтожил тяжелый ударный беспилотник самолетного типа «Бобер» ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости старший расчета с позывным Атрей.

«Произвели сбитие так называемого дрона с интересным названием “Бобер”. Это дрон самолетного типа, достаточно дальнобойный — летит более тысячи, если мне не изменяет память, а взрывчатого вещества может нести до 20 килограммов», — сообщил агентству старший расчета МОГ «Барс-Курск» с позывным Атрей.

Он отметил, что данный ударный БПЛА слышен задолго до того, как он становится видел.

«Сначала замечаешь звук, понимаешь, с какого места он летит, затем включаешь прицел, наводишься и пытаешься найти его в тепловизионный прицел… Мы всегда выбираем секторы стрельбы так, чтобы в случае положения дрона рядом не находились никакие гражданские люди, ни дома», — добавил он.

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