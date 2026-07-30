Расчет БПЛА «Севера» уничтожил ударный дрон ВСУ в Сумской области

КУРСК, 30 июл — РИА Новости. Расчет мобильной огневой группы (МОГ) отряда «Барс-Курск» группировки войск «Север» уничтожил тяжелый ударный беспилотник самолетного типа «Бобер» ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости старший расчета с позывным Атрей.
«Произвели сбитие так называемого дрона с интересным названием “Бобер”. Это дрон самолетного типа, достаточно дальнобойный — летит более тысячи, если мне не изменяет память, а взрывчатого вещества может нести до 20 килограммов», — сообщил агентству старший расчета МОГ «Барс-Курск» с позывным Атрей.
Он отметил, что данный ударный БПЛА слышен задолго до того, как он становится видел.
«Сначала замечаешь звук, понимаешь, с какого места он летит, затем включаешь прицел, наводишься и пытаешься найти его в тепловизионный прицел… Мы всегда выбираем секторы стрельбы так, чтобы в случае положения дрона рядом не находились никакие гражданские люди, ни дома», — добавил он.