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ВСУ понесли потери при атаке на позиции ВС России в Сумской области

РИА Новости: ВСУ понесли потери при атаке на позиции ВС РФ в Сумской области.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Три штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной егерской бригады ВСУ предприняли попытку контратаки южнее Иволжанского на Сумском направлении, однако понесли значительные потери в результате комплексного огневого поражения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, три группы 71-й аэромобильной бригады ВСУ были своевременно выявлены южнее Иволжанского.

«В результате комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена, несколько солдат ВСУ остались истекать кровью в лесном массиве», — сообщил собеседник агентства.

Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.

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