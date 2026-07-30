ВСУ понесли потери при атаке на позиции ВС России в Сумской области

Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.