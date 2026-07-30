МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Три штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной егерской бригады ВСУ предприняли попытку контратаки южнее Иволжанского на Сумском направлении, однако понесли значительные потери в результате комплексного огневого поражения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, три группы 71-й аэромобильной бригады ВСУ были своевременно выявлены южнее Иволжанского.
«В результате комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена, несколько солдат ВСУ остались истекать кровью в лесном массиве», — сообщил собеседник агентства.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.