В Якутии обнаружили тела двух мужчин, пропавших после опрокидывания лодки

На реке Амга в Якутии спасатели обнаружили тела двух мужчин, пропавших после опрокидывания моторной лодки.
«Сегодня, 30 июля, на реке Амга под селом Харбалах Таттинского улуса обнаружили тела двух мужчин. Их моторная лодка перевернулась ещё позавчера», — сообщили в Службе спасения республики.
По предварительным данным, трое мужчин возвращались с сенокоса и находились в состоянии алкогольного опьянения.
По неустановленной причине лодка перевернулась, до берега смог доплыть только один человек.
Ранее стало известно, что в Пермском крае девочка погибла во время катания на лодке по реке Колве. По предварительным данным, лодка опрокинулась неподалёку от деревни Серёгово.