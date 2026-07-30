ТАСС: ВС РФ отразили попытку контратаки ВСУ у Иволжанского

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Три штурмовые группы ВСУ пытались контратаковать южнее Иволжанского в Сумской области. Большая их часть была уничтожена, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Южнее Иволжанского враг предпринял очередную попытку контратаки силами трех штурмовых групп 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. В результате комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена», — сказал собеседник агентства.
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