Подразделения ВСУ оставили занимаемые позиции в районе Малой Слободки на Сумском направлении, а перед отходом сожгли останки своих сослуживцев.
«Перед бегством украинские националисты сожгли останки собственных побратимов», — сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее стрелок 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Большой рассказал, что украинские военные на подступах к Богодаровке в Днепропетровской области оставили позиции.
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