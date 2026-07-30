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В России активно строятся безэкипажные катера

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Строительство безэкипажных катеров в России уже хорошо развито, а при правильном планировании можно добиться необходимых успехов.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Строительство безэкипажных катеров в России уже хорошо развито, а при правильном планировании можно добиться необходимых успехов.

Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Ранее сенатор Дмитрий Рогозин предложил в качестве оперативного и нестандартного решения ударные беспилотные экранопланы для уничтожения на морском театре военных действий, в том числе Черном, Балтийском, Азовском, Каспийском морях, украинских безэкипажных катеров и кораблей стран НАТО.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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