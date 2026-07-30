С сентября в 14 школах Владивостока начнут обучать работе с ИИ — Шестаков

С нового учебного года стартует обучение по работе с искусственным интеллектом. Я уверен, что кроме Москвы нет какого другого города и региона, где уже стартовали бы по этому проекту. Мы хотим, чтобы наши дети не просто пользовались нейросетями, а понимали, как они устроены, применяли их во благо, делали это своими профессиональными навыками.