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С сентября в 14 школах Владивостока начнут обучать работе с ИИ — Шестаков

Мэр заявил, что проект уникален для России — кроме Москвы, такого нет ни в одном регионе.

Источник: PrimaMedia.ru

С нового учебного года во Владивостоке стартует проект, который, по словам мэра Константина Шестакова, пока не имеет аналогов в стране. Выступая с отчётом перед депутатами Думы, он с воодушевлением рассказал, что в 14 городских школах начнут обучать работе с искусственным интеллектом — и подчеркнул, что за этим будущее.

С нового учебного года стартует обучение по работе с искусственным интеллектом. Я уверен, что кроме Москвы нет какого другого города и региона, где уже стартовали бы по этому проекту. Мы хотим, чтобы наши дети не просто пользовались нейросетями, а понимали, как они устроены, применяли их во благо, делали это своими профессиональными навыками.

заявил Шестаков

Он уточнил, что проект охватит 14 школ уже в сентябре. По итогам первого сезона будет проведён анализ, который покажет, насколько город готов развивать это направление и в других учебных заведениях.

«Но так или иначе, я уверен, что за этим будущее», — добавил мэр.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, выступление Шестакова прошло в рамках заседания Думы Владивостока, где сегодня депутаты единогласно переизбрали его на пост главы города на новый пятилетний срок. ИА PrimaMedia вело прямую текстовую трансляцию с заседания.