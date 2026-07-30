Число жертв землетрясения в Японии выросло до 28 человек

По данным местных властей, еще шесть человек находятся в критическом состоянии, пятеро получили тяжелые травмы. В число погибших входят по меньшей мере пять человек, погибших при взрыве в торговом центре в поселке Касима. Спасатели продолжают поиски пропавших.