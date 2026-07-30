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Число жертв землетрясения в Японии выросло до 28 человек

Число жертв землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля в префектуре Кумамото в Японии, выросло до 28 человек. Об этом сообщает The Japan Times.

Число жертв землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля в префектуре Кумамото в Японии, выросло до 28 человек. Об этом сообщает The Japan Times.

По данным местных властей, еще шесть человек находятся в критическом состоянии, пятеро получили тяжелые травмы. В число погибших входят по меньшей мере пять человек, погибших при взрыве в торговом центре в поселке Касима. Спасатели продолжают поиски пропавших.

Около 10 тыс. человек эвакуированы и размещены в более чем 400 пунктах временного пребывания. Около 23 тыс. домохозяйств остаются без электричества, а почти 75 тыс. — без водоснабжения.

Ситуацию осложняет сильная жара, отмечает издание. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила о регулярных визитах медиков, обеспечении региона бензином и поставке 3,3 тыс. портативных кондиционеров для эвакуированных.

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