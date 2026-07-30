WSJ: в США не считают новые удары по Ирану возобновлением масштабных операций

Недавние удары США по Ирану не означают возвращения Вашингтона к масштабным боевым действиям. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
«Хотя это нападение было более масштабным, чем предыдущие атаки США… оно не означало возвращения к крупным боевым операциям», — говорится в статье.
Ранее в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что американские Вооружённые силы завершили серию массированных ударов по Ирану, нанесённых в ответ на попытку ракетной атаки по американским военным днём ранее.