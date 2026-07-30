Россия предупредила Норвегию о последствиях поддержки военного усиления Германии

Осло поддерживает увеличение военного присутствия Германии на территории Норвегии. Об этом заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
Дипломат отметил, что в Москве с тревогой относятся к подобным шагам, учитывая исторический опыт XX века и последствия милитаристской политики Германии для Европы и мира.
«Об этом не следует забывать и норвежским политикам, приветствующим реваншистско-милитаристские амбиции Берлина и поощряющим наращивание военного присутствия ФРГ на своей территории», — сказал посол.
Корчунов напомнил, что во время Второй мировой войны нацистская Германия оккупировала территорию Норвегии, а в ее освобождении участвовали советские военнослужащие.