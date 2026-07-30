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Россия предупредила Норвегию о последствиях поддержки военного усиления Германии

Посол Корчунов: Норвегия поощряет рост военного присутствия ФРГ в стране.

Источник: Комсомольская правда

Осло поддерживает увеличение военного присутствия Германии на территории Норвегии. Об этом заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

Дипломат отметил, что в Москве с тревогой относятся к подобным шагам, учитывая исторический опыт XX века и последствия милитаристской политики Германии для Европы и мира.

«Об этом не следует забывать и норвежским политикам, приветствующим реваншистско-милитаристские амбиции Берлина и поощряющим наращивание военного присутствия ФРГ на своей территории», — сказал посол.

Корчунов напомнил, что во время Второй мировой войны нацистская Германия оккупировала территорию Норвегии, а в ее освобождении участвовали советские военнослужащие.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия в последнее время фиксирует активность НАТО у своих границ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что нынешняя международная ситуация содержит риск прямого столкновения между альянсом и Москвой, которое может стремительно привести к обмену ядерными ударами.

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