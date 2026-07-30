ВСУ потеряли шестой истребитель F-16

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Летчик не смог справиться с российским дроном, так как в заявлении говорится, что самолет потерян «во время боевого задания по перехвату воздушных целей». Это уже шестой истребитель этого типа, потерянный Украиной. «Пилот был вынужден катапультироваться», — говорится в публикации.