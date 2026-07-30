ВСУ потеряли шестой истребитель F-16

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Летчик не смог справиться с российским дроном, так как в заявлении говорится, что самолет потерян «во время боевого задания по перехвату воздушных целей». Это уже шестой истребитель этого типа, потерянный Украиной. «Пилот был вынужден катапультироваться», — говорится в публикации.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
Напомним, что американские истребители F-16 предназначены для воздушных боёв с пилотируемыми самолётами. Украина получила F-16 бесплатно, включая обучение пилотов. Но всё управление в кабине на английском языке.
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