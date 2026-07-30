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NTV: в Турции из-за лесного пожара эвакуировали больницу и более 700 человек

Лесной пожар в районе Сейдикемер турецкой провинции Мугла привёл к эвакуации государственной больницы, более 700 человек и почти 100 животных были вывезены в безопасные районы. Об этом сообщает NTV со ссылкой на местные власти.

Лесной пожар в районе Сейдикемер турецкой провинции Мугла привёл к эвакуации государственной больницы, более 700 человек и почти 100 животных были вывезены в безопасные районы. Об этом сообщает NTV со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что пламя, возникшее на сельскохозяйственных угодьях, из-за сильного ветра перекинулось на лесной массив. В тушении задействованы 25 воздушных судов и 410 единиц наземной техники.

Из больницы эвакуировали 45 пациентов, в качестве меры предосторожности были также эвакуированы 408 домов.

В результате пожара повреждены 55 строений в шести населённых пунктах, некоторые из них полностью разрушены, говорится в статье.

Ранее стало известно, что около 100 жилых домов были уничтожены лесными пожарами в автономном сообществе Мадрид в Испании.